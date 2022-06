Nucera punta a quotazione in autunno dopo rinvio per volatilità

Thyssenkrupp

(Teleborsa) -, joint venture tra il colosso tedesco(66%) e la società italiana De Nora (34%),. Lo ha detto Matteo Lodrini, CFO di De Nora, durante un evento a Milano. Nucera è il primo fornitore al mondo di tecnologie a membrana cloro-soda, usate per produrre idrogeno. Pochi giorni fa il maggiore azionista, specializzato nella lavorazione dell'acciaio, aveva "deciso di astenersi da un'IPO di Thyssenkrupp Nucera in questo momento", visto "". Era stato comunque sottolineato che "un'IPO rimane l'opzione preferita per beneficiare delle prospettive di crescita del business come uno dei leader tecnologici globali per le soluzioni di impianti a idrogeno verde".Nucera ha una vasta conoscenza nell'ingegneria, approvvigionamento e costruzione di impianti elettrochimici e un solido track record di oltre 600 progetti e un totale di oltre 10 gigawatt già installati con successo. Con la sua tecnologia di produzione di idrogeno verde, l'azienda offre unae un'industria alimentata da energia pulita.