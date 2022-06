Somec acquisisce controllo di Budri, che entrerà in Mestieri

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha sottoscritto un accordo preliminare per, una delle eccellenze mondiali nella lavorazione del marmo. L'operazione, avverrà attraverso la controllata Mestieri, nata a inizio 2022 con l'intento di realizzare progetti chiavi in mano relativi a interni di pregio e che sta crescendo tramite operazioni di M&A.Nell'esercizio 2021 la realtà acquisita ha sviluppato unpari a 11,3 milioni di euro e un EBITDA pari a 1,3 milioni di euro. A inizio 2022 il Patrimonio Netto ammontava a 3 milioni di euro e larisultava negativa per 6,1 milioni di euro. Budri dispone di un'area produttiva di circa 8.000 metri quadrati a Mirandola (Modena) e di impianti tecnologici all'avanguardia."Quando ho pensato alla creazione di Mestieri volevo realizzare una realtà in grado di attrarre delle eccellenze uniche,che fa la differenza - ha commentatodi Somec - Budri rappresenta esattamente il livello di capacità, esperienza, professionalità e competenza che vogliamo portare a fattore comune. Si distingue per la maestria con cui riesce a plasmare la durezza del marmo, conferendo leggerezza e versatilità a questo materiale, lavorandolo come fosse un tessuto pregiato".Per l'acquisizione deldi Budri, l'accordo preliminare prevede la corresponsione al closing di un psulla base di un enterprise value determinato in 16,6 milioni di euro, con un moltiplicatore pari a 8,95 sull’EBITDA medio degli esercizi 2022-2023. Prevista anche un'integrazione del prezzo provvisorio, a titolo di earn out, da corrispondersi al raggiungimento di prefissati obiettivi di EBITDA e di Posizione Finanziaria Netta. Sullasono previsteesercitabili in due distinti intervalli temporali.sarà nominato amministratore delegato di Budri in coerenza con la strategia di continuità imprenditoriale e gestionale della società e Oscar Marchetto sarà nominato presidente del consiglio di amministrazione. L'acquisizione sarà finanziata attraverso linee di credito già a disposizione della società.