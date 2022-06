Iren, I.Blu e ReLife insieme per sacchetti differenziata di plastica riciclata

Iren

(Teleborsa) -. Il progetto sostenuto daè divenuto realtà nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Un esempio virtuoso di economia circolare, frutto dell’fra la controllata, l’innovativo player dell’economia circolare italiana ed europea, con ilil Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica.di Cadelbosco di Sopra, presso il quale confluisce la raccolta differenziata dei Comuni dell’area emiliana e doveun particolare prodotto,, che verrà inviato agli impianti del Gruppo ReLife per la, utilizzato a sua volta perdistribuiti ai cittadini da tutte le Società del Gruppo IREN per la raccolta differenziata. La procedura ha consentito di produrrei per la differenziata grazie all'a.Per il Gruppo IREN ildi questa innovativa fornitura è, pertanto si raggiungerà unsenza sostanziali aggravi di costi."I.BLU e ReLife Plastic Packaging trasformeranno la raccolta effettuata anche sui nostri territori e selezionata nei nostri impianti in 120 milioni di sacchi destinati a nuova raccolta differenziata", sottolinea l’Amministratore Delegato di I.BLU"Oltre 3 milioni di kg di polimero saranno realizzati con una percentuale di granulo rigenerato non inferiore al 75%, realizzato con LDPE raccolto da Iren e selezionato da I.BLU nel CSS COREPLA di Cadelbosco di Reggio Emilia", evidenzia, General Manager di ReLife Group.