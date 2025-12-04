In recupero i mercati europei. Si rafforza ipotesi taglio tassi Fed

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
, che seguono la scia rialzista di Wall Street e Tokyo, sulle aspettative di una riduzione dei tassi di interesse, da parte della Federal Reserve, dopo i deboli dati del mercato del lavoro di ADP: il settore privato americano ha perso 32.000 posti di lavoro, nel mese di novembre, contrariamente alle stime degli analisti che prevedevano la creazione di 10.000 posti.
Gli investitori guardano anche alle complicate trattative di pace in Ucraina, per il momento in stallo
, dopo che è stato annullato l'incontro tra il presidente, Vlodomir Zelensky e la delegazione americana formata da Steve Witkof e Jared Kushner.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,167. Lieve calo dell'oro
, che scende a 4.193,3 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 59,28 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +77 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,45%. Nello scenario borsistico europeo
in luce Francoforte
, con un ampio progresso dello 0,74%, resta vicino alla parità Londra
(-0,04%); piccoli passi in avanti per Parigi
che segna un incremento marginale dello 0,33%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,26%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 46.173 punti. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, brilla STMicroelectronics
, con un forte incremento (+4,03%), spinta insieme ai titoli tech dall'ipotesi di una quotazione di Anthropic a Wall Street.
Andamento positivo per Buzzi
, che avanza di un discreto +1,96%.
Giornata moderatamente positiva per Interpump
, che sale di un frazionale +1,47%.
Seduta senza slancio per Prysmian
, che riflette un moderato aumento dell'1,21%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Italgas
, che continua la seduta con -0,79%.
Piccola perdita per Recordati
, che scambia con un -0,73%.
Tentenna Inwit
, che cede lo 0,65%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Avio
(+2,28%), Philogen
(+2,17%), Reply
(+1,76%) e Fincantieri
(+1,68%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su IREN
, che ottiene -0,69%.
Sostanzialmente debole Ferragamo
, che registra una flessione dello 0,69%.