In recupero i mercati europei. Si rafforza ipotesi taglio tassi Fed

(Teleborsa) -, che seguono la scia rialzista di Wall Street e Tokyo, sulle aspettative di una riduzione dei tassi di interesse, da parte della Federal Reserve, dopo i deboli dati del mercato del lavoro di ADP: il settore privato americano ha perso 32.000 posti di lavoro, nel mese di novembre, contrariamente alle stime degli analisti che prevedevano la creazione di 10.000 posti.Gli investitori guardano anche alle complicate, dopo che è stato annullato l'incontro tra il presidente, Vlodomir Zelensky e la delegazione americana formata da Steve Witkof e Jared Kushner.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,167. Lieve calo dell', che scende a 4.193,3 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 59,28 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +77 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,45%.in luce, con un ampio progresso dello 0,74%, resta vicino alla parità(-0,04%); piccoli passi in avanti perche segna un incremento marginale dello 0,33%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,26%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 46.173 punti.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+4,03%), spinta insieme ai titoli tech dall'ipotesi di una quotazione di Anthropic a Wall Street.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,96%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,47%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,21%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,79%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,73%.Tentenna, che cede lo 0,65%.di Milano,(+2,28%),(+2,17%),(+1,76%) e(+1,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,69%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%.