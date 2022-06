Aumento di capitale: Saipem rettifica il prezzo delle azioni ordinarie e di risparmio

Saipem

(Teleborsa) -ha comunicato i dettagli della ricapitalizzazione, che prende il via il giorno 27 giugno 2022.L'aumento di capitale prevede l'offerta in opzione di 95 nuove azioni, per ogni azioni ordinaria o di risparmio posseduta.Il prezzo dei diritti (ISIN: IT0005497059), che saranno negoziati dal 27 giugno al 5 luglio 2022, è stato fissato a 22,4507 euro.Il prezzo di sottoscrizione per ciascuna nuova azione è di 1,013 euro.Il termine ultimo di adesione all'aumento di capitale è l'11 luglio 2022.Sui prezzi delle, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari 0,05271405.Prezzo di Riferimento: 1,2495 euroPrezzo Last: 1,2493 euroPrezzo Ufficiale: 1,3570 euroSui prezzi delle, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari 0,76367708.Prezzo di Riferimento: 72,5500 euroPrezzo Last: 72,5493 euroPrezzo Ufficiale: 72,5493 euro