Il Gruppo FS per lo sviluppo delle infrastrutture dell'Arabia Saudita

(Teleborsa) - Si è tenuto nella capitale dell'Arabia Saudita il, una giornata di incontri istituzionali e presentazioni di imprese per celebrare il novantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali tra i due paesi. Dalla cultura allo spazio, dall'energia al turismo, alle infrastrutture, sono tanti – come riporta FS News, il portale di informazione del Gruppo FS Italiane – i settori che vedono le imprese italiane attive in Arabia Saudita. Tra queste anche ilè impegnato nel paese saudita nell'esecuzioni di progetti infrastrutturali rilevanti. In particolare, durante la sua presentazione si è soffermato sul progetto di costruzione diUn progetto altamente tecnologico, aggiudicato nel settembre 2018, che vede il Gruppo FS, membro del Consorzio FLOW al fianco di Hitachi Rail e Alstom.Come sottolineato nell'intervento diilgarantirà tutti i servizi di Operation & Maintenance delle linee 3,4,5 e 6 della metropolitana di Riad, che si estende per una lunghezza di 113 km con 50 stazioni, di cui due principali e cinque di interscambio, tre depositi e altrettanti posti di controllo.Altro progetto che ha visto il Gruppo FS protagonista in Arabia Saudita è il. L'opera, consegnata nel 2017 ha vistoeseguire la progettazione preliminare e di dettaglio. Il Saudi Landbridge Project è stato è stato lanciato per espandere la rete ferroviaria esistente e trasformarla in una linea merci e passeggeri di livello mondiale che collega le coste orientali e occidentali del Regno dell'Arabia Saudita (KSA). Per il progetto, uno dei più grandi della regione con un investimento stimato di, Italfer ha studiato due corridoi alternativi: Red Corridor (970 km da Jeddah a Riyadh North) e Blue Corridor (1300 km da Jeddah a Jubail). Tutti i progetti presentati da Italfer – fa sapere FS News – sono stati approvati come "Pronti per la costruzione" e hanno ricevuto il NOC (Notice of Compliance) dalle parti interessate più rilevanti.A margine del forum, inoltre, Pha preso parte alnato per promuovere, migliorare e incrementare le relazioni commerciali e le attività nel commercio e nell'industria tra le organizzazioni imprenditoriali dei due paesi. Il Business Council, composto da 30 membri (15 italiani e 15 sauditi), è un'organizzazione non governativa nato da un'iniziativa die dellache garantirà scambi di informazioni tra le comunità imprenditoriali saudite e italiane, promuoverà accordi tra i due paesi nei vari settori, studierà e presenterà ai rispettivi governi proposte e misure politiche volte a migliorare lo sviluppo della cooperazione economica tra Arabia Saudita e Italia.