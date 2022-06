Energia, Enea: fusione, 5 luglio evento di lancio del nuovo programma di ricerca Horizon EUROfusion

(Teleborsa) - Martedì 5 luglio (ore 10 – 12.30) si svolgerà ladi lancio di, il nuovo programma europeo di ricerca sulla fusione nucleare nell’ambito di Horizon Europe. La conferenza è organizzata dala cui aderiscono 26 Stati Ue, più Svizzera, Regno Unito e Ucraina, per un totale di 29 partner ai quali Euratom affida l’attuazione del programma di sviluppo della fusione nucleare, come definito nella roadmap europea.EUROfusion è cofinanziato dallaEuropea e vede la partecipazione di 4.800 tra esperti, studenti e personale in staff da tutta Europa, con una forte presenza di ricercatori italiani, coordinati da ENEA e provenienti da 21 partner tra università, enti di ricerca e industrie.