G7, Draghi: un successo, spero in un risultato su price cap sul gas entro ottobre

(Teleborsa) - Il presidente del Consiglio,, ha definito il G7 che si è svolto in Germania negli ultimi giorni "un successo". "I nostri Paesi hanno riaffermato piena e grande coesione, grande unità di vedute in particolare per quanto riguarda lain Ucraina e le sue conseguenze", ha dichiarato in conferenza stampa a Elmau alla fine del meeting. "Abbiamo riaffermato il nostro impegno sul fronte delle sanzioni, che è essenziale per riportare la Russia al tavolo dei negoziati", ha aggiunto ribadendo che ilè pronto a sostenere l'per tutto il tempo necessario.Quanto alla crisi del, Draghi ha ricordato le parole del segretario generale dell'Onuche ha parlato di "momento della verità" molto vicino e ha aggiunto: "la situazione va sbloccata in tempi rapidi per immagazzinare il nuovo raccolto". "Complessivamente ci sono buone notizie" sull'export del grano dall'Ucraina, "molti di noi se non tutti pensavamo che occorresse sminare i porti, ora invece pare ci siano, anzi ci sono deiattraverso cui far passare le navi, questo significa guadagnare tempo", ha dichiarato."Tutti i leader concordano sulla necessità di limitare ia Putin – ha affermato il presidente del Consiglio –, ma anche di rimuovere la cause dell'. Abbiamo dato mandato con urgenza ai ministri su come applicare unsul gas e sul petrolio. L'Ue accelererà il suo lavoro sul tetto al prezzo del gas, una decisione che accogliamo con favore". Sul tema ha affermato di augurarsi si arrivi a un risultato prima di ottobre. "È importante che la discussione sia solida – ha spiegato –, su base razionale e non solo psicologica". "Per ora è difficile capire cosa farà la Russia col gas, andiamo avanti cercando di prepararci, aumentando glie glinelle rinnovabili e anche gli investimenti di lungo periodo nelle rinnovabili nei Paesi in via di sviluppo", ha aggiunto.