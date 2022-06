IPO De Nora, Dellachà: non abbiamo paura delle turbolenze del mercato

Snam

(Teleborsa) - "Era il momento giusto per noi, abbiamo una grande equity story, quindi per noi è l'inizio di un nuovo viaggio e. Abbiamo un piano industriale da eseguire e vogliamo arrivare al nostro traguardo". Lo ha detto, amministratore delegato di De Nora, in un'intervista alla TV CBNC Europe parlando del processo di quotazione che porterà l'azienda a Piazza Affari.De Nora, specializzata nell'elettrochimica e attiva nella filiera della produzione industriale dell'idrogeno verde, ha chiuso ila quota 13,50 euro per azione, al limite inferiore della forchetta comunicata in precedenza (tra un minimo di 13,50 euro e un massimo di 16,50 euro per azione) e2022. La capitalizzazione all'inizio delle negoziazioni sarà pari a 2.723 milioni di euro, mentre il flottante sarà pari a circa il 20% (se l'opzione di over-allotment sarà interamente esercitata)."Abbiamo unche ci farà bene anche dopo l'IPO", ha affermato il manager. "Sia la famiglia De Nora chesono investitori di lungo periodo, ovviamente la famiglia De Nora c'è da più tempo, ha target di lungo termine e vuole mantenere il controllo - ha continuato - Snam è entrata più di recente, ma è anch'essa un partner di lungo termine. Certamente con la quotazione hanno venduto alcune azioni, ma la".Dellachà èdi De Nora, nel quale è entrato nel giugno 2009 in qualità di direttore generale. In questa veste hae a numerose operazioni, fra cui l'acquisizione di Permelec Electrode e Chlorine Engineers, la creazione della joint venture con(che ha rinviato la quotazione), l'acquisizione del gruppo di società che oggi fanno parte del business Water Technologies, l'acquisizione di Ozono Elettronica Internazionale e di ISIA.