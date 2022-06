USA, crolla fiducia consumatori a giugno. Sotto attese

(Teleborsa) - Scivola ancora la fiducia dei consumatori americani, a giugno, risultando anche sotto le attese del mercato. Ilsul sentiment dei consumatori ha segnalato una discesa dell'indice a 98,7 punti rispetto ai 106,4 punti del mese di maggio. Il dato è peggiore delle attese degli analisti che erano per un indice in discesa fino a 100,4 punti.Nello stesso periodo l'lima a 147,1 punti da 147,4 precedente, mentre l'indiceè sceso a 66,4 punti da 73,7 punti.Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup.