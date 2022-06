BCE, Enria: non si possono escludere scenari più avversi su crescita e inflazione

(Teleborsa) - Il presidente del comitato di vigilanza bancaria della BCE,, ha dichiarato che non si può escludere nell'Area Euro la possibilità di scenari più avversi su, con l'introduzione di nuove sanzioni o dipiù dure nei settori dell'energia e delle materie prime e possibili ritorsioni da parte della Russia".D'altra parte, ha però sottolineato Enria nel corso di un'audizione al Parlamento europeo, "il graduale aumento deiporta benefici alle banche nel loro complesso. Nel primo trimestre l'aumento dei rendimenti, assieme alla continua crescita dei prestiti ha supportato livelli positivi di introiti da tassi. Inoltre le entrate nette da commissioni e tassi e dei risultati di trading sono stati solidi, portando a tendenze positive su gli utili operativi che hanno superato gli aumenti dellee favorito miglioramenti dell'efficienza sui costi"."Moltehanno continuato a registrare utili e anche le poche che hanno ampie esposizioni dirette alla Russia hanno evitato di finire in. In più – ha proseguito Enria – i continui progressi compiuti sul retaggio di crediti deteriorati (Npl) ha migliorato la resilienza delle banche". Il contesto, tuttavia, "è caratterizzato da accresciutae minori valutazioni dei titoli, dato che i mercati anticipano che la redditività e la qualità degli asset le banche potrebbero essere intaccati da sviluppi macroeconomici avversi".Alla Vigilanza bancaria della BCE, ha concluso Enria, "proporremo alle banche di ricalcolare i loro previstiin scenari avversi e di usarlo per i piani di distribuzione dei".