Intesa e SACE sostengono investimenti green Cartiere Modesto Cardella

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -di San Pietro a Vico (Lucca), per la realizzazione di undalle acque reflue industriali del valore complessivo di 6 milioni di euro.La banca contribuirà con un finanziamento del tipo. Va ricordato che S-loan (Sustainability Loan) è una tipologia di finanziamento ideata da Intesa Sanpaolo per supportare le imprese virtuose nel conseguimento di obiettivi ESG (Environmental, Social, Governance).Cartiere Modesto Cardella è unae risparmio energetico, qundi utilizzerà il credito per la realizzazione di una nuova sezione di digestione anaerobica nell’impianto di depurazione delle acque reflue di cartiera, con produzione di biogas e trasformazione dello stesso in. Questodi gas naturale e utilizzato per trasporti sul territorio italiano.L’operazione rientra nel piano più ampio di Intesa Sanpaolo che punta a supportare agli investimenti nella transizione green delle imprese italiane e gli obiettivi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Anche SACE ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana e può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale."La realizzazione dell’impianto per la produzione di bio-metano è parte centrale del progetto di riqualificazione del territorio che abbiamo denominato #energiamo e che prevede anche la realizzazione di opere destinate alla comunità e al miglioramento del sito industriale", affermadi Cartiere Modesto Cardella, aggiungendo "il Bio-Metano è l’energia pulita del futuro"."Il finanziamento concesso a Cartiere Modesto Cardella è un’operazione a cui teniamo particolarmente perché supporta un progetto di sostenibilità che riguarda un settore, quello dell’industria cartaria, che è trainante per l’economia toscana", sottolinea, direttore regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo, aggiungendo "per le imprese toscane abbiamo già stanziato infatti 4 miliardi di euro di nuovo credito grazie al programma Motore Italia, per incentivare il loro rilancio verso un modello ispirato a sostenibilità e innovazione, a cui si aggiungono i finanziamenti che rientrano nel plafond circular economy".