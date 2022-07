Gruppo CDP, SIMEST: investimento da 2,6milioni di euro per la crescita in Brasile della piemontese Cornaglia

(Teleborsa) - Con un investimento di 2,6 milioni di euro,che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo – hacontrollata brasiliana della storica realtà piemontese, attiva nel settore della produzione di componenti plastiche, metalliche e di sistemi di scarico e filtraggio per il settore automotive, con particolare focus sul segmento dei veicoli agricoli e industriali.L'operazione, strutturata in parte tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato e in parte attraverso l'erogazione di un finanziamento soci, – spiega Simest in una nota – ha visto anche la partecipazione delstrumento agevolativo che Simest gestisce in convenzione con ilGrazie alle nuove risorsepotrà acquisire il restante 50% di una joint venture già operativa con l'azienda brasiliana NGC. Inoltre, il gruppo piemontese potrà effettuare un piano di investimenti mirato ad un rafforzamento nel Paese, ritenuto strategico alla luce dell'atteso aumento della domanda di veicoli agricoli nei prossimi anni, qualificandosi sempre di più come un player globale nel mercato di riferimento.L'investimento conferma la stretta collaborazione fra SIMEST e Cornaglia, già sostenuto dalla società di CDP in due investimenti in equity, nel 2010 per l'ingresso nel mercato indiano e nel 2013 in Turchia.