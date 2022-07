TISG: consegnato Kensho, nuovo megayacht Admiral di 75 metri

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha comunicato che, il nuovo, è stato. Il mega yacht innovativo è il risultato della collaborazione tra l'armatore, che ha curato direttamente il progetto, l'agenzia francese Jouin Manku, che ha progettato il design degli interni e Azure Yacht Design che, insieme ad archineers.berlin, ha sviluppato gli esterni."Grazie al Kensho confermiamo con orgoglio il nostro know-how e le nostre specifiche competenze nella costruzione di mega-yacht di tanta innovazione e bellezza - ha commentato, Vice Chairman e Chief Commercial Officer di The Italian Sea Group - Questo motor-yacht rappresenta un ulteriore successo evidenzia la. Lavorare ad un capolavoro così ricco di dettagli e ricerca è stata una meravigliosa esperienza per tutti noi".Admiral Kensho possiede un, con motori elettrici a magneti permanenti che garantiscono un'alta efficienza e una forte potenza, con volumi limitati. Il sistema di propulsione è dotato di cinque generatori a velocità variabile, tutti muniti di sistemi antiparticolato per ottimizzare il consumo a qualsiasi regime e