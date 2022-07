Reefilla chiude round da 1 milione per ricarica predittiva veicoli elettrici

UniCredit

(Teleborsa) - La, nata nell'aprile 2021 per offrire innovative soluzioni di ricarica per auto elettriche, ha chiuso il suo. L'operazione unisce capitali finanziari e industriali, raccolti con un approccio selettivo e strategico per accelerare lo sviluppo e il go to market dei servizi offerti dalla startup. Reefilla ha ideato e realizzato unper creare un'alternativa flessibile e complementare alle "colonnine" di ricarica tradizionali.L'operazione è guidata da, ildedicato a startup che sviluppano soluzioni in ambito automotive, nato su iniziativa di CDP Venture Capital Sgr,, Fondazione di Modena, CRIT e Plug and Play, A11 Ventures, Marvik Investimenti, flyElectric parte di flyRen energy group SpA e due Club Deal composti da un gruppo di investitori privati italiani ed internazionali: Reetrust, promosso da Nash Advisory e Wetrust oltre a una compagine di business angels coordinata da Stefano Mezzadri, advisor, manager e investitore internazionale. Reefilla è attualmente incubata presso l'Incubatore I3P del Politecnico di Torino.Il servizio poggia su: Fillee, ilmobile basato su batterie intercambiabili, interamente sviluppato in house; unacon le auto tramite intelligenza artificiale che riesce a prevedere il fabbisogno energetico del veicolo in funzione dello stile di guida e delle abitudini del guidatore o della flotta; un'che consente di raggiungere qualsiasi veicolo in qualsiasi punto della città anche nelle situazioni più complesse di parcheggio urbano."Abbiamo immaginato e costruito un servizio in grado di, trovare una colonnina e poi dover spostare l'auto a ricarica terminata - spiega Marco Bevilacqua, CEO e Co-Founder - Il tutto a impatto zero. Fillee infatti è un accumulatore che durante il giorno immagazzina energia solare grazie agli impianti fotovoltaici dei nostri centri logistici che poi di notte viene "riversata" nelle auto con duplice beneficio finale".