SACE, Ricci: ascoltiamo aziende per costruire nuove soluzioni

(Teleborsa) - "Sono molto contenta di essere a Venezia oggi perché lo stare insieme, sul territorio e con le aziende, è un valore che va preservato e su cui bisogna costruire opportunità di business per SACE e CDP, ma soprattutto per le aziende perché, come abbiamo fatto recentemente con una attività di Co-Design proprio insieme a loro". Lo ha dichiarato, a margine dell' inaugurazione della nuova sede a Venezia Mestre , condivisa con il Gruppo CDP."Dal 2021, che prendiamo un po' come anno spartiacque in considerazione anche del Covid, con la nostra attività abbiamo realizzato circae questi hanno generato contratti, investimenti, nuove realizzazioni per circa- ha spiegato - Quindi questo è l'impatto con cui ci piace misurare le attività fatte da SACE. Tra gli strumenti che mettiamo a disposizione a supporto dell'internazionalizzazione e dell'export vorrei ricordare la, garanzie su finanziamenti in favore dei debitori esteri, con la convinzione dell'importanza di mettere in connessione buyer esteri con le imprese italiane"."Ma non finisce qui, organizziamo infatti,- ha proseguito - proprio nel Triveneto hanno partecipato a questi incontri ben 500 imprese e 35 di queste hanno già acquisito nuovi contratti. Per cui siamo qui sul territorio, insieme a Cassa, per continuare a favorire la crescita delle aziende, che è anche la crescita del Paese a livello internazionale e domestico".L'AD di Sace ha poi affrontato il tema della sostenibilità, definita come "la chiave successo per le imprese". Secondo la manager, "e rappresenta oggi una vera e propria opportunità di crescita. Ridurre l'impatto sull'ambiente, si traduce in risparmio di risorse, riduzione di costi e più capacità di attrarre finanziamenti, tra gli investitori in equity e anche nel mondo del bond. Dal 2020 SACE può emetterein linea con la tassonomia e gli obiettivi della normativa europea come, ad esempio, efficienza energetica, impatto sull'ambiente, riciclo delle risorse"."Per fare questo in tempo brevi abbiamoe sulla nostra unità interna dedicata alle valutazioni di impatto ambientale - ha aggiunto - Dal dicembre 2020 abbiamo già garantito circa 5 miliardi di operazioni, inizialmente grandi aziende ma oggi anche tantissime PMI che stiamo raggiungendo anche grazie a una serie di convenzioni con il sistema bancario con la finalità di, andando a diminuire i tempi di analisi e risposta attraverso una piattaforma online".