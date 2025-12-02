OPS eCom avvia partnership strategica con Stefano Ricci e rafforza il patrimonio

OPS eCom

(Teleborsa) -(ex Giglio Group), società quotata su Euronext Milan e specializzata nei servizi per l'e-commerce e nella distribuzione digitale di prodotti e servizi, compie un nuovo passo nel percorso di ristrutturazione avviato con l’ingresso die del nuovo management. La società ha annunciato la sottoscrizione di un accordo strategico con, storico marchio italiano del lusso fondato nel 1972.L’intesa prevede l’ingresso di Stefano Ricci nel capitale di OPS eCom tramite la conversione in azioni non quotate del credito davantato verso l’ex Giglio Group. L’operazione, subordinata al voto dell’assemblea del 29 dicembre, comporterà unriservato con prezzo di emissione pari a 0,21 euro per azione.L’accordo si inserisce nel più ampio piano diche include un aumento di capitale già realizzato per 3,7 milioni di euro, la delega per ulteriori aumenti fino a 20 milioni e l’emissione di obbligazioni convertibili destinate a Global Capital Investment. Fortezza Capital Holding ha inoltre presentato due nuove offerte per un aumento in natura da 6 milioni di euro.Considerando gli interventi già effettuati e quelli previsti, ildi OPS eCom migliorerebbe da –18,98 milioni a –2,73 milioni di euro, segnando un significativo rafforzamento finanziario., amministratore delegato di OPS eCom, ha commentato: "La partnership con Stefano Ricci è un primo esempio di valorizzazione degli asset tecnologici d’avanguardia di cui dispone OPS eCom. Questi asset, in particolare la piattaforma Omnia, basata sull’Intelligenza Artificiale e su un approccio integrato end-to-end, ci posizionano come un partner competitivo per le imprese che intendono sviluppare la distribuzione digitale e la penetrazione dei loro brand nei mercati esteri".