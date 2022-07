Cattolica: Generali al 95%, scatta acquisto azioni rimanenti

Assicurazioni Generali

Cattolica

(Teleborsa) -dopo l' OPA ha superato la soglia del 95% del capitale di, detenendo dunque il 95,112%.Lo rende noto la stessa compagnia assicurativa con un comunicato sottolineando che come già indicato nel documento informativo dell'operazione, Generali ora eserciterà il diritto di acquisto sulle azioni ancora circolanti a 6,75 euro per ciascuna azione ordinaria di Cattolica.Il periodo di presentazione delle richieste di vendita terminerà il 29 luglio, salvo proroghe, e il corrispettivo sarà pagato agli aderenti alla procedura in data 5 agosto.