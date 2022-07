G.M. Leather, +4,57% nel primo giorno a Piazza Affari

G.M. Leather

(Teleborsa) -, società vicentina attiva da oltre 45 anni nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, ha. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota 1,83 euro, rispetto a un prezzo di collocamento di 1,70 euro, raggiungendo unaIn fase di collocamento G.M. Leather ha3,6 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 4 milioni di euro. Ilal momento dell'ammissione è del 12,41%.Il titolo ha aperto a quota 1,915 euro per azione ed è salito fino a 1,95 euro per azione nei primi scambi. In seguito ha perso terreno ed è sceso fino a un minimo di seduta di 1,77 euro, prima di riprendersi e chiudere a 1,83 euro. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di 291.524,60 euro, iconclusi sono stati 98 e le azioni passate di mano 157.000.G.M. Leather rappresenta lada inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI e porta a 181 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.