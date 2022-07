USA, inflazione giugno aumenta al 9,1%. Sopra attese e record dal 1981

(Teleborsa) -. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un, contro il +1,1% del consensus, rispetto al +1% del mese di maggio. L'aumento è stato generalizzato, con gli indici di benzina, immobiliare e cibo che sono stati i maggiori contributori., la crescita dell'inflazione è stata del, superiore al +8,6% del mese precedente e al +8,8% atteso dal mercato. Si tratta del più grande aumento su 12 mesi dal novembre 1981.L'è aumentato del 41,6% nell'ultimo anno, il più grande aumento in 12 mesi dal periodo terminato ad aprile 1980. L'è aumentato del 10,4% per i 12 mesi terminati a giugno, il più grande aumento in 12 mesi dal periodo terminato a febbraio 1981.Il, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla FED, ha registrato un aumento dellosu base mensile, rispetto allo 0,6% del mese precedente e al +0,6% atteso. Il dato tendenziale attesta un aumento del, anche in questo caso superiore alle aspettative (+5,7%). Il dato del mese prima segnava un +6%.