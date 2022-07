Enel premia i figli dei colleghi di tutto il mondo al concorso "We are Energy"

Enel

(Teleborsa) - Il concorso internazionale di"We are Energy," che si svolge ogni anno per i figli dei colleghi di tutto il mondo con età compresa tra i 7 e i 18 anni, si è concluso oggi con unAll'evento celebrativo hanno preso parte i 110 giovani vincitori, insieme al Presidente del Gruppo Enel Michele Crisostomo, all'Amministratore Delegato e Direttore Generale Francesco Starace, al Direttore della Comunicazione Roberto Deambrogio e ai Responsabili dei vari Paesi coinvolti.Ladi "We are Energy" si è concentrata su una delle principali aree su cui lavora attivamente Enel: Open Innovability® per l'elettrificazione, con l'obiettivo di affrontare le sfide dell’energia e trovare soluzioni per un futuro elettrico e sostenibile, contrastando in questo modo il cambiamento climatico.Da gennaiograzie a una piattaforma educativa e di intrattenimento ricca di contenuti approfonditi. Inoltre, attraverso giochi collaborativi e la richiesta di creare un loro progetto di innovazione per affrontare le sfide energetiche di domani, hanno sperimentato cosa significa essere innovatori e come la collaborazione sia una chiave per la riuscita di ogni progetto di ricerca.presentati dai partecipanti, e i vincitori sono stati premiati con un'esperienza unica: una settimana di campus internazionale ospitato in tre importanti Innovation Hub Enel a Catania, Madrid e Boston. Durante questo periodo hanno, facendo conoscenza con lo staff Enel, i progetti di ricerca in corso e le start-up coinvolte negli hub. Hanno inoltre avuto la possibilità di lavorare ai loro progetti all'avanguardia su temi ultra-futuristici quali "Energia nello spazio esterno e futuro nel metaverso."Durante l'evento virtuale conclusivo il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Comunicazione del Gruppo Enel hanno avuto l'opportunità di conoscere i progetti creativi su cui i giovani hanno lavorato insieme agli Innovation Manager di Enel durante il campus premio. La loro immaginazione e curiosità sono sbocciate in idee che non esistono ancora, ma che potrebbero trasformarsi in soluzioni innovative e rendere il mondo in cui viviamo un posto migliore.