Citigroup, trimestrale sopra le attese. Bene il trading

Citigroup

(Teleborsa) -, una delle più grandi banche degli Stati Uniti, ha registrato undi 4,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2022, pari a 2,19 dollari, sudi 19,6 miliardi di dollari. Nello stesso trimestre del 2021 aveva registrato un utile netto di 6,2 miliardi di dollari, o 2,85 dollari per azione, su ricavi di 17,8 miliardi di dollari. Il, secondo dati Refinitiv, si aspetta un utile per azione di 1,68 dollari su ricavi per 18,22 miliardi di dollari.I ricavi sono aumentati dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una crescita sia del margine di interesse che dei ricavi non-interest. L'aumento delè stato determinato principalmente dai(ICG) e Personal Banking and Wealth Management (PBWM). Anche i ricavi non-interest sono aumentati, trainati dae Services all'interno di ICG, che hanno più che compensato i minori ricavi senza interessi nell'Investment Banking all'interno di ICG e PBWM. I ricavi della divisione Markets sono saliti del 25%.L'utile netto di 4,5 miliardi di dollari è diminuito del 27% rispetto al periodo dell'anno precedente, poiché ilhanno più che compensato l'aumento dell'11% dei ricavi.La società ha rafforzato le sue, stanziando 375 milioni di dollari nel secondo trimestre, rispetto a un rilascio di 2,4 miliardi di dollari l'anno prima, quando misure di stimolo monetario aggressive hanno attutito un colpo dalla pandemia e sostenuto l'economia."In un contesto macroeconomico e geopolitico difficile, il nostro team ha ottenuto risultati solidi e siamo in una posizione forte per superare tempi incerti, data la nostra liquidità, qualità del credito e livelli di riserva - ha commentato la- Sono particolarmente soddisfatta della nostra solidità patrimoniale. Abbiamo chiuso il trimestre con un Common Equity Tier 1 ratio dell'11,9%, avendo costruito capitale a causa di un requisito normativo più elevato.".