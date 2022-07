Covid, nelle ultime 24 ore 96.384 nuovi positivi e 134 morti

(Teleborsa) - In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati(ieri erano stati 107.122) ein crescita rispetto alle 105 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari,con ilche scende aldal 26,2% di ieri. È quanto emerge dal bSono 395 i pazienti ricoverati in, 4 in più rispetto a ieri, e 52 gli ingressi giornalieri. I ricoverati neisono 10.363, 248 in più rispetto a ieri.Gli(+3.341 rispetto a ieri). In totale sono 19.985.479 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.735. I dimessi e i guariti sono 18.388.978, con un incremento di 94.461.Attualmente nel nostro Paese – secondo l'indagine aggiornata al 5 luglio condotta dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e dal ministero della Salute con i laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler – è predominante al 75% la, variante del virus SarsCoV2 che continua ad avere una prevalenza stimata al 100%."Nessun cambiamento in vista in merito all'. Come sempre – ha fatto sapere ilin una nota – si verificherà andamento epidemiologico e ci sarà confronto con Regioni".