Servizi Italia esercita opzione call e sale al 95% di Steritek

Servizi Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato dell'outsourcing di servizi ospedalieri, ha perfezionato, operatore italiano nell'offerta di servizi di convalida e di controllo sistematico dei processi di sterilizzazione e dei sistemi di lavaggio di strumenti chirurgici, nonché nell'offerta di servizi accessori per strutture sanitarie pubbliche e private. In questo modo, èdel capitale della società.Il corrispettivo del 25% è risultato pari a. La definizione del prezzo si è basata sui risultati 2020 e 2021 oggetto di revisione legale e sulla posizione finanziaria netta della società alla data d'esercizio dell'opzione call. L'acquisto èe parte del prezzo viene corrisposto anche quale corrispettivo del patto di non concorrenza sottoscritto dai venditori. Il posticipato acquisto delè finalizzato "a consolidare ulteriormente il proficuo rapporto di partnership tra Servizi Italia e il venditore", si legge in una nota.Dal 2017 al 2021 Steritek ha mostrato un CAGR del 5,8% registrando nel 2021per 3,35 milioni di euro, un(EBIT) di 0,71 milioni di euro, undi 0,48 milioni di euro e una posizione finanziaria netta positiva al 31 dicembre 2021 pari a 1,27 milioni di euro.