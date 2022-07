L'indice delle società High Tech italiane in tono rialzista (+1,28%), brillante l'andamento di Eurotech

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

listino milanese

Reply

Sesa

bassa capitalizzazione

Eurotech

Fullsix

Eems

(Teleborsa) - Buona seduta per il, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 126.502,5, in rialzo di 1.603,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'avanza a quota 692, dopo aver avviato la seduta a 682.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,13%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,84%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,40%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +3,77%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 3,69%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,47%.