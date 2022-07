Piaggio Aerospace, dalla Francia un nuovo ordine per l’Avanti Evo

(Teleborsa) - La francese, società specializzata nel trasporto aereo sanitario e di merci, ha formalizzato oggi, attraverso il suo ramo finanziario, l’acquisto di un nuovo, l’aereo executive prodotto da. Il nuovo velivolo, la cui consegna è prevista entro il primo semestre del 2023, sarà configurato come, con portellone allargato (da 60,96cm a 73,66cm) e un serbatoio carburante aggiuntivo, così da migliorarne ulteriormente le prestazioni e aumentarne l’adattabilità alle diverse missioni. Oyonnair, fondata a Lione nel 1990, ha acquistato il primo Avanti nel 2015. Con questo ordine, la sua flotta di P.180 sale ora a otto unità.“È con entusiasmo che annunciamo l’acquisto di un nuovo Avanti EVO, velivolo perfetto per operazioni di evacuazione pazienti e trasporto organi,” ha dichiarato, Amministratore Delegato di Oyonnair. “L’Avanti Evo è veloce, versatile e campione d’efficienza, e grazie ai minori consumi e alla possibilità di utilizzare carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), riduce sensibilmente le emissioni di anidride carbonica. Con questa nuova configurazione, possiamo offrire ai nostri clienti prestazioni ancora superiori: per questo motivo, e in linea con i nostri obiettivi di crescita, stiamo pianificando di ordinare altri tre velivoli entro la fine dell’anno”."Ringraziamo Oyonnair per la rinnovata fiducia nell’Avanti EVO, prodotto di punta dell’azienda”, ha dichiarato, Commissario Straordinario di Piaggio Aerospace. “Ora che siamo vicini all’individuazione di un nuovo proprietario per Piaggio Aerospace, questa notizia conferma che Piaggio è in salute e ben presente sul mercato, pronta a dispiegare ulteriormente tutto il proprio potenziale”.