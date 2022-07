Baker Hughes, si allarga la perdita dopo la sospensione della attività in Russia

Baker Hughes

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende nel campo dei servizi petroliferi, ha registratoper 5 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2022, in aumento del 4% rispetto ai tre mesi precedenti e in diminuzione del 2% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'è stato di 651 milioni di dollari, in aumento del 4% in sequenza e del 6% anno su anno. Laè stata di 839 milioni di dollari, o 84 centesimi per azione, rispetto a una perdita di 68 milioni di dollari, o 8 centesimi per azione, di un anno fa. L'è stato di 114 milioni di dollari, o 11 centesimi per azione, rispetto a 83 milioni di dollari, o 10 centesimi per azione, dell'anno scorso.La società ha registrato undi 365 milioni di dollari relativo alla, che sono vietate dalle sanzioni o insostenibili nell'ambiente attuale."Guardando alla seconda metà del 2022 e al 2023, i mercati petroliferi devono affrontare- ha commentato il- Da un lato, le prospettive della domanda per i prossimi 12-18 mesi si stanno deteriorando, poiché l'inflazione erode il potere d'acquisto dei consumatori e le banche centrali alzano in modo aggressivo i tassi di interesse per combattere l'inflazione. D'altra parte, a causa di, vincoli di offerta più ampi possono realisticamente mantenere i prezzi delle materie prime a livelli elevati anche in uno scenario di moderata distruzione della domanda"."Di conseguenza - ha aggiunto - riteniamo che le prospettive perpoiché è necessaria una spesa maggiore per riordinare la mappa energetica globale e probabilmente compensa la distruzione della domanda nella maggior parte degli scenari recessivi".