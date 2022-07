Crisi Governo, caos centrodestra dopo discorso Draghi: gli scenari

(Teleborsa) -per scoprire come andrà a finire laIntanto, dopo le comunicazioni fiduciarie del Premierin Senato, nuovo incontro tra idaper fare il punto.i,Il tono del Presidente del Consiglio in Aula è perentorio ealMarimaneCome anche iTutto si deciderà in queste ore, quel che al momento appare certo è che speciec'è chi spinge per laaprendo di fatto ad uno(secondo alcuni analisti) e chi all'interno delad esempioNel centrodestra di Governo - Meloni esclusa dunque -,dunque saràCerto ilda parte di"Draghi ha fatto il discorso che doveva fare, ha detto non voglio una fiducia di facciata, penso che sia un atteggiamento di serietà e della maggioranza che lo sostiene: non avrei apprezzato un Draghi che si mette a fare il suk in Parlamentonon abbiamo a che fare con persone lineari e razionali , spesso fanno cose senza senso specialmente in questo periodo, ricordiamo il Papeete. Io voterò congiuntamente la fiducia a Draghi ma bisogna vedere cosa faranno Salvini e Conte. Per me è 1 x 2", dice"Draghi arriva in Parlamento e di fatto pretende pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in una democrazia la volontà popolare si esprimeo con gli appelli del Pd". Lo scrive su Facebook la leader di FdI,che torna aLa giornata si annuncia tesa e piena di cambi di fronte: adesso il lungo dibattito e intorno alle 19.30 un voto di fiducia che definirà il futuro del governo, o la crisi. I numeri non sembrano in discussione,