Ucraina, creditori concedono differimento del rimborso del debito

(Teleborsa) - L'Ucraina ha invitato gli investitori didel governo ucraino ad approvareper le spese prioritarie relative alla guerra e contribuire a mitigare l'attuale deficit fiscale mensile di 5 miliardi di dollari. "L'interruzione dei flussi di cassa fiscali e l'aumento delle richieste di risorse pubbliche causate dalla guerra ha creato pressioni di liquidità senza precedenti e difficoltà nel servizio del debito per il governo", si legge in un documento del ministro delle finanze.L'iniziativa dell'Ucraina(gruppo informale di organizzazioni finanziarie dei paesi più ricchi del mondo) di sospendere il pagamento del servizio del debito per l'Ucraina fino alla fine del 2023, con la possibilità di estendere la sospensione di un altro anno.L'Ucraina ha spiegato di averdi gestione delle passività con un gruppo selezionato di detentori principali e rappresentativi dei suoi eurobond e titoli PIL, tra cui Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) e Gemsstock, tra gli altri. A seguito di queste discussioni, "l'Ucraina ha ricevutosia per quanto riguarda i suoi eurobond che per i titoli PIL dal suddetto gruppo di detentori", viene sottolineato.“Nonostante la guerra iniziata dalla Russia, l'Ucraina ha continuato a onorare i propri debiti e il Ministero delle finanze è rimasto attivamente impegnato nelle comunicazioni con la comunità degli investitori. Abbiamoper il paese - ha commentato Sergii Marchenko, ministro delle finanze dell'Ucraina - Sulla base di tale feedback, oggi abbiamo avviato operazioni di gestione proattiva della responsabilità volte a preservare le risorse valutarie nel paese".