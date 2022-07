ASPI ottiene certificazione Azienda Dyslexia Friendly e rinnova impegno su diversità

TIM

(Teleborsa) -conferma il suo, attraverso una strategia di Diversity Equity & Inclusion che punta a valorizzare le persone per la loro unicità e ad abbattere il confine tra abilità e disabilità, attraverso una cultura partecipata e aperta all’innovazione.Questo impegno ha consentito ad ASPI di ottenere la, rilasciata dall’Associazione Italiana Dislessia, affiancandosi ad altre aziende virtuose come, Orienta e Axia nell'accogliere i candidati dislessici ed impegnarsi nell’abbattimento di qualunque barriera.In questo percorso si inserisce la"Dislessia e mondo del lavoro: una nuova era per lavoratrici e lavoratori con DSA", promosso dalla Vice Presidente del Senatoin collaborazione con AID. Fra i partecipanti, Direttore Human Capital Organization & HSE del Gruppo, che ha affermato "abbiamo bisogno di rimuovere qualunque barriera e garantire opportunità per tutti, riscoprendo talenti nascosti anche da diversità invisibili come i disturbi del neurosviluppo. La capacità dell’impresa di creare valore passa dalla capacità di rendere il capitale umano una risorsa centrale e strategica per il nostro sviluppo, con un programma coerente e sostenibile che metta ciascuno nella condizione di esprimersi e contribuire al meglio con le proprie potenzialità".Autostrade per l’Italia è la prima azienda che si è resa disponibile ache hanno coinvolto il team di selezione e candidate e candidati con DSA. Il percorso è stato intrapreso focalizzandosi in primis sui processi di reclutamento e selezione, al fianco di attività di sensibilizzazione rivolte a tutta la popolazione aziendale per incrementare la consapevolezza su questo tema ancora troppo poco conosciuto.