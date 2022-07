Clabo, ricavi e ordini in crescita nel primo semestre 2022

Clabo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel, ha registratoin aumento del 23,6% a 28,2 milioni di euro nel, grazie al buon andamento in Nord America, in Europa e ai significativi segnali di ripresa, nell'ultimo trimestre, nel continente asiatico. Isono saliti del 24,6% a 32,3 milioni di euro.Ilnei primi sei mesi è relativo ad ordini in gran parte commissionati nel 2021 e quindi prima dell'entrata in vigore degli aumenti di listino della capogruppo (+4,5% dal 1 gennaio 2022 e +6% dal 15 maggio 2022) e di HMC (+7% dal 1 gennaio 2022). Glinei primi sei mesi del 2022 sono pari a 30,1 milioni di euro, in crescita del 12,3% rispetto al primo semestre 2021.La, passiva per 43,6 milioni di euro, che include 5,9 milioni di euro di effetto IFRS 16, risulta sostanzialmente stabile rispetto al 31 marzo 2022 (43,3 milioni di euro) nonostante il livello delle scorte in significativa crescita (come peraltro già annunciato nel comunicato relativo ai risultati 1Q22) necessarie per far fronte ai lunghi tempi di approvvigionamento attualmente in essere sul mercato.