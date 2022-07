Eni, Gazprom ha alzato fornitura. Riprende flusso in Germania

Eni

(Teleborsa) -ha reso noto che il colosso dell'energia russo Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 21 milioni di metri cubi effettuate nei giorni scorsi, pari a un aumento superiore al 71%. "Eni si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti nel caso in cui vi fossero ulteriori variazioni significative nelle quantità in consegna comunicate da Gazprom", si legge in una nota del Cane a sei zampe.Ildel gasdotto tra le 6:00 e le 7:00 ora locale. Gli ordini indicano che il collegamento funzionerà a circa il 40% della capacità per il resto della giornata, più o meno lo stesso di prima dell'inizio dei lavori annuali di manutenzione. Il timore degli operatori era che Putin potesse decidere di non far ripartire i flussi dopo lo stop programmato, gettando nel caos i tentativi degli Stati europei di riempire gli stoccaggi in vista dell'inverno.Il prezzo dei, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, mostra un ribasso del 3,9% a 149 euro/MWh alle 9.10 ora italiana. Il livello dei prezzi rimane comunque molto elevato, garantendo alla Russia una ricca fonte di approvvigionamento per finanziare i suoi sforzi bellici.