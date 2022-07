TPI: ecco le caratteristiche del nuovo strumento anti-frammentazione della BCE

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo dellaha approvato oggi e caratteristiche ed i criteri del, denominato. Uno strumento che il Consiglio direttivo ha valutato comenell'ambito del processo di normalizzazione. Salvaguardando il meccanismo di trasmissione - sottolinea una nota dell'Eurotower - il TPI consentirà al Consiglio direttivo di adempiere in modo più efficace al suo mandato di stabilità dei prezzi.Il TPIe potrà essere attivato perche rappresentano una seria minaccia alla trasmissione della politica monetaria nell'Area Euro.Lo strumento consentirà alla BCE di effettuaredi titoli emessi da Paesi che subiscono un ingiustificato deterioramento delle condizioni di finanziamento. L'entità degli, che, dipenderà dalla gravità dei rischi che incombono sulla trasmissione della politica monetaria.Gli acquisti riguarderannoemessi da governi centrali e regionali e con una scadenza residua compresa tra uno e dieci anni. Se del caso, potrebbero essere presi in considerazione gli acquisti di titoli del settore privato.- Il Consiglio esaminerà unper valutare se i Paesi in cui la BCE può effettuare acquisti nell'ambito del TPI perseguono politiche fiscali e macroeconomiche sane e sostenibili. Fra questi ildell'UE,macroeconomici, la se l'attuazione die sostenibili.- La decisione di attivare il TPI si baserà su unache tenga conto degli indicatori di mercato e dei problemi di trasmissione, dell'esistenza di criteri di ammissibilità e di un giudizio che confermi che l'attivazione degli acquisti sia proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo primario della BCE .