Milano in rosso con gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

principale indice della Borsa di Milano

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca Generali

Banca Mediolanum

Italgas

Amplifon

Telecom Italia

Unicredit

BPER

Stellantis

Saras

Banca MPS

Tamburi

Sanlorenzo

Credem

Carel Industries

Fincantieri

Cementir Holding

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che tirano il fiato dopo la performance positiva degli ultimi giorni e dopo che la BCE ha annunciato un rialzo dei tassi di 50 punti base e dato i dettagli dello scudo anti-Spread.Sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,80%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,36%.Torna a salire lo, attestandosi a +234 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,36%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,21%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,36%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 23.195 punti.Senza direzione il(-0,06%); poco sopra la parità il(+0,2%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,35%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,21%.In luce, con un ampio progresso dell'1,15%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,95%.Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -2,22%.Calo deciso per, che segna un -2,15%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,52%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,35%.Tra i(+3,31%),(+2,82%),(+1,43%) e(+1,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,53%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,91%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,64%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,62%.