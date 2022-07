Pozzi Milano, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 1,5 euro

Pozzi Milano

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, gruppo che opera nel settore dell'arte da tavola realizzando collezioni di "Themed Tableware" di medio-alto livello e articoli da regalo con il marchio di proprietà EasyLife sul mercato da oltre 15 anni. La società si è quotata il 19 luglio 2022 su Euronext Growth Milan (EGM) con un prezzo di collocamento di 0,50 euro euro per azione. Ilè stato fissato a(con un upside potenziale superiore al 55%), mentre ilsul titolo è "". Integrae SIM è Euronext Growth Advisor per la società ed è stato Global Coordinator del collocamento funzionale alla quotazione.Gli analisti si aspettano un incremento del, che dovrebbe passare da 18,11 milioni di euro del 2021 a 35 milioni di euro del 2025 (CAGR 2021- 2025 del 17,7%). L'è visto in crescita da 1,47 milioni di euro del 2021 a 4,95 milioni di euro del 2025, per unche crescerà dal 8,1% al 14,1% del 2025. Credono che la società possa migliorare la propriagrazie ai flussi di cassa positivi generati dal progressivo aumento del volume d'affari e della marginalità. In particolare, stimano che la NFP possa raggiungere un valore cash positive nel 2025 pari a 5,66 milioni di euro.Tra idella società vengono citati: linea di offerta prodotti a grande impatto sulla creatività; modello di business snello e consolidato; partnership strategiche di lunga durata con i principali fornitori del settore e fidelizzazione della clientela e rete vendita; ampia offerta merceologica in continua evoluzione; quota export rilevante in crescita; allargamento del mercato con marchio Pozzi in tutte le sue declinazioni.Leindicate sono: trend di mercato in crescita costante; grande potenziale del settore e-commerce mono-brand e multibrand; cambio abitudini post Covid che portano a una maggiore spesa per gli articoli della tavola; ottenimento di Economie di Gamma tramite M&A; allargamento di gamma verso prodotti con attenzione alla sostenibilità; allargamento di gamma per il mercato Ho.Re.Ca.Tra ici sono: negozio tradizionale in fase di concentrazione e riduzione; presidio dei dati di vendita e digitali da migliorare; volumi e-commerce molto contenuti; dimensione aziendale ridotta rispetto ai grandi gruppi internazionali.Inoltre, isono: difficoltà a reperire risorse qualificate da un punto di vista tecnico e creativo nel settore; presenza di grossi player internazionali e settore che tende alla concentrazione; scenari macroeconomici a forte impatto sul settore come aumento dei trasporti, delle materie prime, dei costi energetici.