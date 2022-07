Banco Desio e Coface: nuovo accordo di intermediazione per la distribuzione di polizze credito

Banco Desio

(Teleborsa) -moderno Gruppo bancario multiprodotto con un profondo radicamento territoriale e, punto di riferimento nell'assicurazione dei crediti e cauzioni, Business Information, e Recupero Crediti, Single Risk, hanno stipulato unAl centro della partnership strategica, la promozione di, che si avvale degli esperti di Coface per la gestione del credito, per rispondere efficacemente alle esigenze dei clienti e dei mercati. Grazie a questa nuova collaborazione, le aziende clienti di Banco Desio potranno sostenere le proprie attività di internazionalizzazione e strategie di crescita, coprendosi dal rischio di mancato pagamento dei propri crediti."Per Banco Desio il sostegno alla crescita delle nostre PMI è una priorità e la partnership con Coface si inserisce in un più ampio programma di azioni intraprese dall'istituto a supporto dei nostri clienti. Attraverso la partnership ormai consolidata con Coface, di cui siamo molto soddisfatti, riusciamo ad aiutare i nostri clienti nei loro progetti di crescita, garantendo linee di finanziamento e factoring che supportano la crescita sana e prudente delle nostre imprese che già credono ed hanno fiducia in noi, nella affidabilità delle nostre persone e dei nostri prodotti" ha detto"L'intento è di unire le forze, valorizzare le competenze, l'esperienza e le caratteristiche specifiche delle due realtà" ha affermato. "La collaborazione tra Coface e Banco Desio è ormai consolidata e si inserisce pienamente nell'ambito della nostra strategia di crescita e distribuzione. Un progetto di collaborazione che poggia le sue basi su una visione comune e con l'obiettivo di supportare le imprese e il territorio".