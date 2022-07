AEFFE, ricavi +13,9% ma utile semestre cala a 2,9 milioni

AEFFE

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con un, in calo rispetto ai 13,3 milioni del 2021, che beneficiava di effetti fiscali straordinari legati a rivalutazione e riallineamenti previsti dal Decreto Agosto. Iconsolidati pari a 176,5 milioni di euro, rispetto a 155 milioni del 2021, con una cambi correnti (13,2% a cambi costanti). LEBITDA pari a 20,9 milioni di euro è quasi stabile rispetto a 20,1 milioni del 2021."I risultati del primo semestre riflettono l’efficace modello di business del Gruppo AEFFE e l’apprezzamento per le nostre collezioni, con una crescita significativa del fatturato di tutti i brand nei diversi canali di vendita e una forte progressione soprattutto nel retail", afferma il Presidente, esprimendo "soddisfazione per l’evoluzione della nuova direzione strategica di Moschino e la finalizzazione del progetto relativo alla gestione diretta del mercato cinese, con i relativi benefici attesi già dai prossimi mesi"., comprensivo dell’effetto IFRS 16 pari a 182,9 milioni di euro, è in aumento rispetto all’indebitamento di 172,2 milioni a fine marzo 2022, mentre al netto dell’effetto IFRS 16 è pari a 105,7 milioni di euro (100 milioni di euro al 31 marzo 2022). Escludendo le operazioni finanziarie relative al nuovo assetto di Moschino finalizzate nel 2021 e l’effetto IFRS 16, la Posizione Finanziaria Netta sarebbe pari a 35,5 milioni di euro in miglioramento di 9,7 milioni di euro rispetto al medesimo dato al 30 giugno 2021.Quanto all'outlook Ferretti assicura "di mercato, focalizzando il nostro impegno su un percorso di sviluppo costante e sostenibile, sia nel segmento prêt-à-porter che accessori, unitamente adin mercati ad alto potenziale, tra Greater China e Stati Uniti".