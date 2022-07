Stellantis, il mercato premia i conti trimestrali

Stellantis

casa automobilistica italo-francese-statunitense

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,19%.Il Gruppo ha chiuso il primo semestre con undi 8 miliardi di euro (+34% anno su anno) epari a 88 miliardi (+17%). La liquidità industriale disponibile è pari a 59,7 miliardi di euro."In un contesto globale complesso proseguiamo sulla strada del piano 'Dare Forward', ottenendo prestazioni fuori dal comune e attuando la nostra ambiziosa strategia di elettrificazione. Insieme alla resilienza, all'agilità e alla mentalità imprenditoriale delle nostre persone e grazie anche ai nostri partner innovativi, stiamo trasformando Stellantis in un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile e pronta per il futuro" - afferma il CEO Carlos Tavares -. "Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento a tutti i dipendenti di Stellantis per l'impegno profuso e il contributo dato a questi risultati".L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13,49 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 13,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13,77.