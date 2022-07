Terna, utile 1° semestre in crescita a 398,1 milioni (+3,5%)

Terna

(Teleborsa) -chiude un primo semestre con un risultato ante imposte di 571,2 milioni di euro, in aumento del 3,8%rispetto allo stesso periodo del 2021, mentredi Gruppo si attesta arispetto ai 384,6 milioni del primo semestre del 2021. Nel secondo trimestre, l’utile netto ha registrato un incremento del 6,2% a 206,3 milioni di euro (194,2 milioni nello stesso periodo del 2021)."I tragici eventi in Ucraina e la crisi energetica internazionale rendono ineludibile per il nostro Paese, in linea con gli obiettivi previsti dall’Unione Europea, continuare a lavorare al fine di", ha dichiarato l'Amministratore delegato, aggiungendo "questo obiettivo lo si può raggiungere principalmente. In tale ottica, la rete è un fattore abilitante cruciale e per questo Terna sta imprimendo un continuo impulso agli investimenti"Glirealizzati dal Gruppo Terna nel semestre sono pari arispetto ai 599,6 milioni del corrispondente periodo del 2021.del primo semestre 2022, pari a 1.330,8 milioni di euro, registrano un aumento di 74,5 milioni di eurorispetto al corrispondente periodo del 2021.si attesta a 946,9 milioni di euro, in crescita del 4,1% rispetto ai 909,9 milioni di euro del primo semestre 2021, mentreè pari a 607,4 milioni di euro, rispetto ai 584,4 milioni di euro dei primi sei mesi del 2021 (+3,9%).La situazione patrimoniale consolidata al 30 giugno 2022 registra un patrimonio netto di Gruppo pari a 5.848,3 milioni di euro, a fronte dei 4.681,9 milioni di euro al 31 dicembre 2021.si attesta a 8.994,0 milioni di euro, rispetto aglo oltre 10 miliardi al 31 dicembre 2021.Nella seconda parte dell’anno, nonostante la situazione geopolitica sempre più critica a seguito del protrarsi del conflitto tra Russia e Ucraina e del perdurare delle tensioni sui mercati delle commodities, il Gruppo continuerà ad essere focalizzato nella realizzazione di quanto previsto nel Piano Industriale 2021-2025, che conferma e rafforza il ruolo di Terna come regista del sistema energetico italiano e abilitatore della transizione ecologica con un Piano Investimenti complessivo di 10 miliardi nel quinquennio 2021-2025 di cui circa 1,7 miliardi di euro nel 2022. La gestione del business di Terna continuerà a essere improntata sui valori di sostenibilità e sul rispetto degli ESG, garantendo la minimizzazione degli impatti ambientali, il coinvolgimento degli stakeholder territoriali e il rispetto dei principi di integrità, responsabilità e trasparenza. Tutti gli obiettivi sopra richiamati saranno perseguiti mantenendo l’impegno alla massimizzazione della generazione di cassa necessaria ad assicurare una sana ed equilibrata struttura finanziaria.