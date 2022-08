Net Insurance ha completato il translisting su Euronext STAR Milan

Net Insurance

(Teleborsa) - La compagnia assicurativa. Si tratta della seconda ammissione da inizio anno su Euronext STAR Milan e. Inoltre, Net Insurance rappresenta la tredicesima società che effettua un passaggio di mercato dall'attuale Euronext Growth Milan a Euronext STAR Milan."Il passaggio al mercato principale e al segmento STAR è per Net Insurance un momento fondamentale - ha commentato, amministratore delegato di Net Insurance - La quotazione in questo mercato è il contesto ideale per il conseguimento dei target del Piano Industriale e fattore abilitante per lo sviluppo dell'impresa nel tempo. Questo risultato è anche frutto di valori ed elementi chiave che ispirano le nostre azioni:".