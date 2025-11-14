Itway, niente più informazioni aggiuntive al 31 marzo e al 30 settembre

Itway

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, ha deliberato di, a partire dalla situazione trimestrale al 30 settembre 2025, laal 31 marzo e al 30 settembre.Il board, si legge in una nota, ha valutato che "in questa fase risultae all'elaborazione dei dati annuali e semestrali come previsto dai regolamenti per le società quotate su Euronext Milan di Borsa Italiana".