Milano 17:35
43.995 -1,70%
Nasdaq 18:33
25.141 +0,59%
Dow Jones 18:33
47.286 -0,36%
Londra 17:35
9.698 -1,11%
Francoforte 17:35
23.877 -0,69%

Itway, niente più informazioni aggiuntive al 31 marzo e al 30 settembre

Finanza
Itway, niente più informazioni aggiuntive al 31 marzo e al 30 settembre
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Itway, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, ha deliberato di revocare, a partire dalla situazione trimestrale al 30 settembre 2025, la pubblicazione su base volontaria delle informazioni aggiuntive al 31 marzo e al 30 settembre.

Il board, si legge in una nota, ha valutato che "in questa fase risulta più proficuo per la società destinare risorse alle attività ordinarie legate al business e all'elaborazione dei dati annuali e semestrali come previsto dai regolamenti per le società quotate su Euronext Milan di Borsa Italiana".

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
Condividi
```