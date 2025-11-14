Itway, niente più informazioni aggiuntive al 31 marzo e al 30 settembre

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Itway
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, ha deliberato di revocare
, a partire dalla situazione trimestrale al 30 settembre 2025, la pubblicazione su base volontaria delle informazioni aggiuntive
al 31 marzo e al 30 settembre.
Il board, si legge in una nota, ha valutato che "in questa fase risulta più proficuo per la società destinare risorse alle attività ordinarie legate al business
e all'elaborazione dei dati annuali e semestrali come previsto dai regolamenti per le società quotate su Euronext Milan di Borsa Italiana".(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))