ACEA, inaugurati a Rieti i primi totem multimediali per raccontare il mondo dell'acqua

(Teleborsa) - Sono stati inaugurati oggi a Rieti alla presenza del sindaco, del Vescovo mons.dell'amministratoredelegato di Aceadel chief operating officer di Aceae dipresidente Associazione GecoAgriLandItaly, i primi tre dei dieci. Si tratta – spiega Acea in una nota – di un portale digitale dedicato agli oltre 110 anni di storia del Gruppo Acea dove è possibile, attraverso tour virtuali, ripercorrere in 3D le strade dell'acqua, dalle sorgenti agli acquedotti fino al rubinetto di casa.permettono di collegarsi ad undove si racconta il mondo dell'acqua in modo innovativo e interattivo, utilizzando la tecnologia digitale. Un'opportunità per permettere a turisti e residenti di scoprire le straordinarie risorse idriche del territorio reatino: fiumi, laghi, cascate, sorgenti, canali, acquedotti, terme.sono stati installati nel Palazzo Comunale della città di Rieti, in piazza Cavour, al lato del Ponte Romano, e nella sede operativa del centropresso l'immobile ecclesiastico in comodato all'associazione, dove Acea ha effettuato gli allestimenti della sede. Ognuno dei totem è dotato di unche permetterà all'utente di navigare in un ambiente virtuale che racconta, attraverso testi e photo gallery, la storia e le risorse idriche di Rieti e del reatino. Basterà inquadrare i Qrcode con uno smartphone per iniziare un viaggio sia fisico che virtuale (phygital). Grazie a riprese aeree immersive ad alta risoluzione, il percorso turistico dell'acqua consente di sorvolare le città, il corso dei fiumi, le vallate, la conca reatina, le aree protette, e di "atterrare" in numerosi punti di interesse, arricchiti da schede e approfondimenti sviluppati dalla Associazione Gruppo di Ricerca Interuniversitario GecoAgri-Landitaly.L'iniziativa rientra nelpensato per coniugare aspetti scientifici, economici e culturali intorno al tema dell'acqua. Proprio a Rieti e nel reatino Acea ha realizzato i primi percorsi turistici collegati da questi dieci totem interattivi perché nel suo territorio si trova una delle sorgenti più grandi d'Europa, il Peschiera-Le Capore, fonte primaria dell'approvvigionamento idrico non solo di Roma, ma anche dei comuni dell'area metropolitana, del reatino e della bassa Sabina. Il progetto è stato ideato e realizzato daconin collaborazione con il"È estremamente importante raccontare il mondo dell'acqua e far riflettere i cittadini e i più giovani – ha dichiarato– sull'importanza della sua tutela e conservazione. Attraverso questi totem multimediali e interattivi che inauguriamo oggi a Rieti l'acqua è al centro di un progetto museale, paesaggistico e culturale. Acea conferma ancora una volta il suo impegno nella gestione di questa preziosa risorsa promuovendone un consumo responsabile e sostenibile".Il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi ha commentato: "È significativo – ha commentato– che il progetto 'Cuore blu' stia nascendo a Rieti, uno dei territori più ricchi di acqua in Europa, e altrettanto significativo è il fatto che, tra i primi interventi, ci sia quello che inauguriamo oggi che racconta in modo innovativo la storia e le caratteristiche dei nostri bacini idrici, coniugando l'aspetto informativo e di responsabilità sociale con quello turistico e di valorizzazione ambientale. Rieti ha grandi potenzialità ambientali, paesaggistiche estoriche e siamo lieti di collaborare a questo ampio e ambizioso progetto, per il quale ringraziamo tutti i partner".