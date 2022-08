Bp e Eni in partnership in Angola: nasce Azule Energy

Bp

Eni

(Teleborsa) - La major petrolifera britannica, una joint venture paritetica indipendente che unisce i business angolani delle due società. L'incorporazione della JV avviene dopo il soddisfacimento delle, tra cui l'ottenimento di unda parte di terzi sotto forma di finanziamento pre-esportazione e dopo aver ricevuto le approvazioni normative.La nuova realtà diventacon 2 miliardi di barili equivalenti di risorse nette, e raggiungerà circa(boe/g) di produzione equity di petrolio e gasAzule(di cui 6 blocchi esplorativi) e ine rileverà la, società solare partecipata congiuntamente da Sonangol, e la collaborazione nella. Azule Energy vanta una serie diche entreranno in produzione nei prossimi anni come il progettorispettivamente nei blocchi 15/06 e 31, e il(NGC), il primo progetto di gas non associato nel paese, che sosterrà il fabbisogno energetico dell'economia angolana e rafforzerà il suo ruolo di esportatore globale di GNL. La JV detiene anche un significativo acreage esplorativo di oltre 30.000 kmq nei bacini più prolifici dell'Angola, che consentirà di fare leva sulla vicinanza con le infrastrutture esistenti.Ilposto a capo di Azule Energy attinge all'esperienza e alla competenza di entrambi i partner, Eni e Bp, ecomposto da tre rappresentanti di Eni e tre di bp, in linea con le quote di proprietà della società. Tutto il personale di bp Angola e di Eni Angola è entrato a far parte di Azule Energy."La formazione di Azule Energy è un passo importante per bp, Eni e Angola. Combinando le nostre attività angolane e attingendo all'esperienza di bp ed Eni, la JV continuerà a sviluppare in modo sicuro ed efficiente le risorse resilienti di idrocarburi dell'Angola, e a perseguire nuove opportunità nel settore del petrolio, del gas e di altre energie. Azule Energy porterà avanti il nostro impegno in Angola e creerà valore reale sia per le aziende che per il Paese", ha affermato, Amministratore delegato di bp., Amministratore Delegato di Eni, ha dichiarato che "si tratta di un traguardo importante per Eni che segna un ulteriore passo avanti nella strategia di Eni di valorizzare tutti i nostri migliori asset. Nasce una nuova realtà forte, che unisce la nostra esperienza, le nostre competenze e le nostre tecnologie con quelle del nostro partner bp, mettendoli al servizio dello sviluppo delle risorse energetiche angolane, con un impegno prioritario verso la tutela dell'ambiente e la crescita dell'economia locale"."Mi sento onorato di essere il primo CEO dell'azienda. Insieme a un team di leadership altamente competente e motivato, ci impegniamo a sviluppare tutto il potenziale del portafoglio dell’azienda di opportunità di sviluppo ed esplorazione. Con disciplina finanziaria e focus su HSE, Azule Energy massimizzerà il valore degli asset a beneficio dell'Angola e degli azionisti",, CEO di Azule Energy.