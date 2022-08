Generali, Donnet: "Contesto importante per fare scelte giuste"

Generali

(Teleborsa) -per temer conto di una. E' quanto preannunciato dall'Ad di Generali,, durante la conference call sui risultati del primo semestre 2022. "Aumenteremo i prezzi per mitigare l'impatto dell'inflazione sui costi e sulle spese".Parlando dei, il manager ha affermato che "dimostrano che ci sono risultatimolto sfidante".Il Ceo di Generali ha poi detto di, cui occorre essere "attenti" perma "essere preoccupati non serve". "Oggi - ha sottolineato - abbiamo inflazione alta e rialzo dei tassi d'interesse. Noi stiamo già prendendo decisioni per mitigare l'impatto dell'inflazione" e "sapremo prendere le decisioni giuste e quindi riusciremo a implementare il nostro piano strategico".Ad una domanda infine sule sulla volatilità dei mercati, Donnet ha risposto che, ma il manager si è detto convinto che lee che le istituzioni italiane "saranno in grado di mettere in piedi un governo responsabile che sia in grado di portare avanti le riforme avviate".Il Cfo del Groppo, Cristiano Borean, ha poi spiegato chedi 10 miliardi negli ultimi sei mesi, passando dai 63 miliardi di euro di fine 2021 ai 52,8 miliardi a giugno 2022 e che ora il gruppo è sempre meno esposto alla volatilità.Fornendo un aggiornamento sulle, il direttore finanziario ha detto che il valore della partecipazione in Ingosstrakh ha fatto segnare un -7% n rubli, ma l'effetto cambio ha controbilanciato il calo.