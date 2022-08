Generali integra i comitati consiliari

Generali

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha, dopo che Stefano Marsaglia è stato cooptato come consigliere lo scorso 15 luglio . La nomina del manager, con una lunga esperienza nell'investment banking, aveva chiuso il lungo iter per sostituire Francesco Gaetano Caltagirone, che si era dimesso a sorpresa il 27 maggio, a circa un mese di distanza dalla sconfitta in assemblea.Il Comitatoè composto da: Luisa Torchia (Presidente), Marina Brogi, Umberto Malesci e Clemente Rebecchini. Il Comitato per lee le Risorse Umane è composto da: Diva Moriani (Presidente), Marina Brogi, Alessia Falsarone, Clara Furse e Lorenzo Pellicioli. Il Comitato per leè composto da: Flavio Cattaneo (Presidente), Antonella Mei-Pochtler, Diva Moriani e Luisa Torchia.Il Comitato per leè composto da: Andrea Sironi (Presidente), Marina Brogi, Clara Furse, Diva Moriani e Luisa Torchia. Il Comitato persociale e ambientale è composto da: Umberto Malesci (Presidente), Alessia Falsarone, Stefano Marsaglia e Antonella Mei-Pochtler. Il Comitato per gliè composto da: Antonella Mei-Pochtler (Presidente), Flavio Cattaneo, Alessia Falsarone, Clara Furse, Lorenzo Pellicioli e Clemente Rebecchini.