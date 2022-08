Golden power, firmato Dpcm su nuove regole per maggiore velocità e certezza

(Teleborsa) - Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri,, ha firmato ildi adozione del. Con questa espressione ci si riferisce ai poteri speciali esercitabili dal Governo per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale. Il regolamento è stato adottato a seguito della, n. 21, che ha previsto, tra l'altro, misure di semplificazione, rafforzando le attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.La riforma approvata a marzo diventa così operativa con l'introduzione di significative novità,di operazioni soggette al golden power: si è passati, infatti, da 8 notifiche nel 2014 a 18 nel 2015, 14 nel 2016, 30 nel 2017, 46 nel 2018, 83 nel 2019, 342 nel 2020, 496 nel 2021, per un totale di 1037 nell'arco di 8 anni. La crescita è dovuta ad un incremento delle operazioni notificate nei(difesa, energia, trasporti, telecomunicazioni) e a una progressiva estensione della disciplina a(tecnologie 5G, salute, agroalimentare, finanziario, creditizio e assicurativo).Tra le principali novità introdotte dal nuovo DPCM, ci sono quelle per, come le misure dirette ad affidare le decisioni di non esercizio dei poteri speciali al Gruppo di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, qualora vi sia unanimità nelle posizioni espresse dalle amministrazioni coinvolte.Per introdurre, è stata istituita una nuova procedura, di cosiddetta "", che consente agli operatori economici interessati - ferma la necessità di rispettare i termini previsti per la formale notifica, se necessaria - di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa sui progetti di operazione che prevedono di concludere, in modo da ottenere, entro 30 giorni, informazioni sull'assoggettabilità o meno alla disciplina del golden power."Il nuovo regolamento si inserisce in un- anche alla luce delle importanti novità introdotte a livello europeo - nella prospettiva di mantenere un adeguato bilanciamento tra il rafforzamento dei controlli e la necessità di assicurare l'attrazione degli investimenti esteri", si legge in una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri.