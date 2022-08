FED, Barkin: impegnati a riportare inflazione a obiettivo del 2%

(Teleborsa) - "La responsabilità della FED è agire per ridurre l'inflazione e stabilizzare le aspettative, e noi lo siamo facendo. Avete visto che nei nostri ultimi quattro incontri abbiamo alzato i tassi di 225 punti base, iniziato a ridurre il nostro bilancio e segnalato che ci sono altri aumenti dei tassi a venire.". Lo ha affermato il presidente della FED di Richmond,, durante un evento."Gli strumenti della FED funzionano nel tempo - ha spiegato - Quindi, non all'improvviso e non in modo prevedibile. Alcuni settori sono in eccesso di offerta; altri hanno ancora aumenti di costo che stanno trasferendo. Dopo che un decennio di stabilità è stato sostituito da un'estrema volatilità, mi aspetto che l'inflazione rimbalzi sulla via del ritorno al nostro obiettivo. Queste".