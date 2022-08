Generali ha avviato il riacquisto di azioni proprie

Generali

la compagnia assicurativa

(Teleborsa) -ha comunicatodelle operazioni di(buyback), in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022, che ha autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai fini dell’annullamento in una o più volte, per uncomplessivodie per un numero massimo di azioni corrispondente al 3% del capitale sociale della Società fino al 29 ottobre 2023.Il Programma di riacquisto si inquadra nel piano strategico Lifetime Partner 24: Driving Growth in materia di politica della gestione del capitale ed è finalizzato a impiegare le risorse liquide in eccesso accumulate durante il triennio 2019-21 e non utilizzate per il capital redeployment oltre che a fornire agli azionisti una remunerazione aggiuntiva alla distribuzione dei dividendi.L’acquisto e la disposizione delle azioni proprie è strumentale all’annullamento, anche in più soluzioni, delle stesse senza riduzione del capitale sociale.Il riacquisto delle azioni di Assicurazioni Generali inizierà il 3 agosto 2022 e terminerà entro dicembre 2022.Nel frattempo, a Piazza Affari,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 14,69 euro.