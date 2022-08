Mediolanum, utile semestrale in calo. Performance operativa migliora

Banca Mediolanum

Nexi

(Teleborsa) -, big italiano del risparmio gestito, ha chiuso il primo semestre del 2022 con unpari a 307,5 milioni di euro, superiore del 25% allo stesso periodo del 2021 e record semestrale assoluto. L'si attesta a 237,9 milioni di euro, in contrazione rispetto ai 268,7 milioni di euro del primo semestre dello scorso anno, unicamente a causa del titolodetenuto nel portafoglio valutato al fair value.Lesi sono assestate a 734,7 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto al 30 giugno 2021. Ilè stato pari a 163,8 milioni di euro, in aumento del 26%.Il totale delsi è attestato a 100,8 miliardi di euro, in calo del 7% rispetto al 31 dicembre 2021 e dell'1% rispetto al 30 giugno scorso, influenzato dalla discesa dei mercati finanziari in tutto il primo semestre 2022. Glisi attestano a 15,4 miliardi di euro, in crescita del 7% rispetto al 31 dicembre 2021 e del 16% anno su anno."Quello appena concluso è in termini sostanziali e qualitativi unpoiché i risultati sono stati raggiunti in un contesto geopolitico e macroeconomico di grande difficoltà ed incertezza", ha commentato, amministratore delegato di Banca Mediolanum."Molto significativo per il conto economico il contributo del margine da interessi, a testimonianza di un, pronto a beneficiare del rialzo dei tassi - ha aggiunto - Sottolineo anche gli eccellenti flussi di raccolta netta gestita, totalmente azionaria, e quindi ancor più rilevante considerando le fasi avverse dei mercati".Il Common Equity Tier 1 Ratio al 30 giugno 2022 conferma la solidità di Banca Mediolanum attestandosi al 21,1%. La società sta predisponendo la costituzione di un programma diper far fronte ai futuri requisiti regolamentari.