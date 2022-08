Ex Ilva, in arrivo ricapitalizzazione dello Stato

ArcelorMittal

(Teleborsa) -, oggi partecipata dallo Stato coon una quota di minoranza e ribattezzata Acciaierie d’Italia, per consentirle di, in seguito all'impatto del rincaro dei costi di energia e materie prime e dei colli di bottiglia delle catene di approvvigionamento .L'occasione sarà offerta dal, che approda oggi in Consiglio dei Ministri, dove sarebbe previsto per la partecipata di Invitalia uncon garanzie statali ed anche con l'appoggio del socioAd anticipare l'intervento nel dl Aiuti Bis sono stati i Ministriednel vertice di ieri con i sindacati, Confidustria e le regioni, cui ha partecipato anche Acciaierie d'Italia. In particolare il titolare del MISE ha parlato di unper l'azienda, in modo che sia "sufficiente fino a che le condizioni di contesto tornino in una relativa normalità". Il Ministro del Lavoro Orlando, dal canto suo, ha parlato di unche "non sarà soggetto ad approvazioni di terzi".Nella bozza del Dl Aiuti bis l'Ilva è solo menzionata, in attesa delle determinazioni di spesa del MEF e di qualche "limatura" cui ha fatto cenno Giorgetti.Frattanto,ha parlato di "un’azienda sana" che "ha destinato tutte le risorse e la ricchezza generata agli investimenti" sul piano ambientale. "Siamo limitati nell’acquisto delle materie prime e della produzione da monte a valle", ha spiegato la manager aggiungendo "e per averlavisto il costo dell’energia".